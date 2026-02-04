Cae pareja por feminicidio de dos mujeres, halladas enterradas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de María del Carmen “N” y Saúl “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de dos mujeres en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba obtenidos durante la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del 28 de julio de 2025, cuando las víctimas, identificadas como Cecilia Yunuen C., y Alondra Socorro C., se encontraban al interior de un domicilio de la calle Benamejí El Higueral, del fraccionamiento Campo Nubes.

En ese lugar, presuntamente María del Carmen “N” y Saúl “N” sometieron, ataron y golpearon a Alondra Socorro C., para posteriormente asfixiarla hasta causarle la muerte. De manera simultánea, otras dos personas participaron en la privación de la vida de Cecilia Yunuen C., a quien igualmente asfixiaron.

Posteriormente, los ahora detenidos, en complicidad con otras personas, trasladaron los cuerpos de las víctimas a un inmueble ubicado en la calle Arboledas, colonia Loma Bonita, donde fueron enterrados con ayuda de un tercero. Ese mismo día, durante la noche, los investigados regresaron al lugar y cubrieron los cuerpos con cemento.

Los restos de ambas mujeres fueron localizados el 11 de septiembre de 2025, lo que dio inicio a una serie de diligencias ministeriales y periciales a cargo de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que logró establecer la posible participación de María del Carmen “N” y Saúl “N” en los hechos.