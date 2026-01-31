Cae palenque ilegal tras denuncia anónima en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un palenque clandestino fue desactivado en la zona sur de la capital michoacana, gracias a una denuncia anónima ciudadana, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

De acuerdo con la dependencia, el operativo fue realizado por elementos de la Guardia Civil en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Morelia.

En el lugar, se localizaron estructuras y mobiliario característico de estos eventos ilegales, los cuales están prohibidos en Michoacán. No se reportaron personas detenidas durante el aseguramiento.

La Guardia Civil exhortó a la población a reportar cualquier actividad de este tipo, a través de las líneas 911 para emergencias o al 089 para denuncias anónimas.

Cabe recordar que los palenques clandestinos no sólo representan un delito, sino también un riesgo para la seguridad pública y la integridad de los asistentes.