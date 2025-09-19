Cae narcolaboratorio con casi mil dosis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, de la colonia Insurgentes, en Morelia.
La acción se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de la diligencia.
Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y dar seguimiento conforme lo marca la ley.
RPO