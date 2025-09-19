Morelia

Cae narcolaboratorio con casi mil dosis en Morelia

El cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, de la colonia Insurgentes
La acción se realizó en coordinación con la Guardia Nacional y la SEDENA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, de la colonia Insurgentes, en Morelia.

Durante la diligencia, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo aseguró 950 dosis de metanfetamina y 26 dosis de marihuana, en términos de lo establecido por la Ley General de Salud, así como dos básculas grameras.

La acción se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de la diligencia.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y dar seguimiento conforme lo marca la ley.

