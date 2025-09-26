Cae hombre por fraude de auto en Marketplace y extorsión

Al lugar se presentó César Jesús “N”, quien aseguró acudir en representación de la supuesta compradora, refiriendo que ya se había realizado un depósito por la cantidad de 400 mil pesos. Tras mostrar una fotografía de la transferencia, la cual aparecía reflejada momentáneamente en la cuenta de la víctima, se concretó la entrega del vehículo y la documentación correspondiente.

Sin embargo, al día siguiente, el agraviado se percató de que los recursos no se encontraban disponibles, y, al intentar reclamar, comenzó a recibir llamadas de amenaza en las que le exigían el pago de 500 mil pesos adicionales, advirtiéndole que causarían daño a su familia si denunciaba los hechos.

Durante las labores de investigación realizadas por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Sistema de Inteligencia Estatal (SIE) y como parte de la Estrategia contra la Extorsión, se logró establecer la identidad del ahora imputado, quien fue citado a una actuación. No obstante, al presentarse ante agentes de investigación, ofreció dinero a los servidores públicos para frenar las diligencias, motivo por el cual fue detenido en flagrancia.

En audiencia, el Juez de Control, tras valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió vincular a proceso a César Jesús “N” por los delitos de fraude genérico, extorsión agravada y cohecho, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo para el cierre de la investigación complementaria.