Cada noche, al menos 15 conductores son asegurados por el alcoholímetro en Morelia

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Desde que el operativo de alcoholímetro se instaló de manera diaria se retiran más de 15 vehículos cada noche debido a que los conductores manejan en estado de ebriedad, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado explicó que, ante el incremento de fiestas y reuniones propias de la temporada decembrina, desde hace aproximadamente 12 días se decidió activar el alcoholímetro de manera diaria.

Añadió que no se han registrado personas detenidas y únicamente dos casos han sido remitidos a los Juzgados Cívicos.

"Es un tema de cultura vial y conciencia de las personas que toman alcohol y se disponen a manejar un vehículo; el programa del alcoholímetro se ha manifestado una y mil veces que no es una acción de gobierno con propósito recaudatorio, sino con un propósito de prevenir accidentes y salvar vidas (...)", resaltó.