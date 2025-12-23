Cada noche, al menos 15 conductores son asegurados por el alcoholímetro en Morelia

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Desde que el operativo de alcoholímetro se instaló de manera diaria se retiran más de 15 vehículos cada noche debido a que los conductores manejan en estado de ebriedad, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista, el comisionado explicó que, ante el incremento de fiestas y reuniones propias de la temporada decembrina, desde hace aproximadamente 12 días se decidió activar el alcoholímetro de manera diaria.
Añadió que no se han registrado personas detenidas y únicamente dos casos han sido remitidos a los Juzgados Cívicos.
"Es un tema de cultura vial y conciencia de las personas que toman alcohol y se disponen a manejar un vehículo; el programa del alcoholímetro se ha manifestado una y mil veces que no es una acción de gobierno con propósito recaudatorio, sino con un propósito de prevenir accidentes y salvar vidas (...)", resaltó.
Respecto al caso difundido recientemente, en el que un establecimiento mostró en sus pantallas las ubicaciones del alcoholímetro, el comisionado indicó que solicitarán a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Inspección y Vigilancia que tomen cartas en el asunto para que se actúe conforme a la normativa municipal.
Consideró que, desde su perspectiva, es posible que el responsable de mostrar la información no haya sido el propietario del negocio, sino algún operador de las pantallas.
En ese sentido, Alarcón Olmedo recordó que los empresarios y restauranteros suelen colaborar para identificar distintos casos mediante las cámaras de vigilancia instaladas en sus establecimientos, por lo cual señaló que se pedirá a la Secretaría del Ayuntamiento que dé seguimiento al tema.
