Cabildo de Morelia avala uso de suelo para torres del teleférico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una polémica durante las intervenciones de las y los regidores de la comuna moreliana, se aprobó con 12 votos a favor la anuencia municipal para el uso de suelo en vialidades con el fin de instalar las torres del teleférico de Morelia.

El dictamen discutido correspondió al punto 6.1, en el que se establecía que el Ayuntamiento de Morelia resolvía la solicitud presentada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán.

Dicha petición hacía referencia a la anuencia municipal para el uso de suelo en vialidades, camellones y áreas verdes —propiedad municipal—, necesaria para la ejecución de la obra donde se pretenden instalar las torres del teleférico de Morelia, correspondientes al tramo 1 de este proyecto estatal.