Cabildo de Morelia aprueba iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo, con 12 votos a favor y 2 en contra, se aprobó la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.
Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM) se informó que la propuesta no contempla incrementos en el impuesto predial ni en el pago de derechos sobre licencias. Sin embargo, sí plantea un aumento del 8% en el servicio de agua potable, con base en el índice inflacionario, explicaron.
“Nosotros proponemos al Congreso del Estado –que al final de cuentas ellos decidirán y a lo mejor dicen que no es lo mejor incrementar el agua a un 8%–, nosotros proponemos eso, porque tenemos claridad de todas las obras que tenemos que hacer en el siguiente año para poder mejorar el servicio del agua y del tratamiento del agua para nuestra ciudad”, puntualizó el alcalde.
Agregó que el incremento propuesto busca acercarse al comportamiento inflacionario registrado en el país de 2021 a 2025, que fue cercano al 29%. En caso de que el Congreso apruebe el 8%, el acumulado alcanzaría alrededor del 26%, quedando tres puntos por debajo de la inflación, precisó el edil.
Martínez Alcázar también señaló que los recursos no solo son necesarios para garantizar el suministro de agua en todas las colonias, sino también para proyectos de seguridad e infraestructura que demanda la ciudad.
El tema fue discutido durante aproximadamente una hora, en la que algunos regidores manifestaron dudas y distintas posturas sobre la claridad de los ingresos proyectados en diferentes rubros. Finalmente, la iniciativa fue aprobada con 12 votos a favor y 2 en contra.
Cabe resaltar que la propuesta será enviada al Congreso del Estado, instancia que determinará su aprobación o modificación.
mrh