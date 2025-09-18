Cabildo de Morelia aprueba iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo, con 12 votos a favor y 2 en contra, se aprobó la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM) se informó que la propuesta no contempla incrementos en el impuesto predial ni en el pago de derechos sobre licencias. Sin embargo, sí plantea un aumento del 8% en el servicio de agua potable, con base en el índice inflacionario, explicaron.

“Nosotros proponemos al Congreso del Estado –que al final de cuentas ellos decidirán y a lo mejor dicen que no es lo mejor incrementar el agua a un 8%–, nosotros proponemos eso, porque tenemos claridad de todas las obras que tenemos que hacer en el siguiente año para poder mejorar el servicio del agua y del tratamiento del agua para nuestra ciudad”, puntualizó el alcalde.