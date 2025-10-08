Cabildo de Morelia aprueba adquirir financiamiento a corto plazo por más de 135 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, con ocho votos a favor, fue autorizada la solicitud de contratación de un financiamiento a corto plazo por más de 135 millones de pesos, destinado a cubrir distintos rubros del Ayuntamiento de Morelia.

La sesión se llevó a cabo en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), donde las y los integrantes del Cabildo expresaron posturas tanto a favor como en contra de la propuesta.

Tras la exposición de posturas, en las que algunas regidoras subrayaron una supuesta falta de transparencia, así como falta de información de la deuda actual que enfrenta el municipio; en contraste, algunos regidores aseguraron que este financiamiento no representaría un nuevo endeudamiento, se realizó la votación correspondiente.