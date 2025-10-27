Cabildo autoriza uso de vía pública para conexión de gas natural en Morelia

No obstante, se le preguntó si no se esperarían conflictos con los vecinos de la zona, pues años atrás otras colonias, como Torremolinos y Rinconada del Valle, expresaron su inconformidad respecto a la instalación de gasoductos en esta zona de Morelia.

Al respecto, Benítez Silva recalcó que esperan que no exista este tipo de problemática, pues en aquel momento se insistió en que sería la propia empresa encargada de la obra la responsable de hacer los acercamientos correspondientes con los vecinos.

Aunado a esto, el secretario indicó que el tema de los gasoductos ha avanzado en gran medida, por lo que aseveró que no son asuntos de riesgo.

“Ya no es un asunto que implique exponer la seguridad de las personas, en ese sentido el presidente municipal ha sido sumamente claro, ya que no podemos autorizar nada que vaya en contra de la seguridad de las familias”, compartió.

Por consiguiente, el funcionario municipal recalcó que por parte del área de Protección Civil también se otorgan los vistos buenos, razón por la cual se concede la autorización, ya que se cumple con la normatividad correspondiente.

Para culminar, el secretario Yankel Benítez resaltó que, al momento, no se cuenta con otra solicitud de este tipo para Morelia.

RYE-