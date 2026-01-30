Cabildo autoriza hermanamiento entre Morelia y Sacramento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo para autorizar el hermanamiento entre Morelia y Sacramento, California.

Al respecto, en sesión ordinaria de Cabildo el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que Sacramento es una ciudad de gran relevancia para México, ya que cuenta con una importante comunidad de mexicanos, particularmente de origen moreliano.

“Aunque este municipio ha recibido solicitudes de hermanamiento de muchas ciudades, existe un comité de análisis para revisar que estos hermanamientos no se queden solo en un documento, sino que tengan seguimiento y generen beneficios reales para ambos municipios”, recalcó.

Aunado a esto, indicó que, tras el análisis realizado, este hermanamiento representará beneficios tanto para Morelia como para la comunidad migrante moreliana que reside en Sacramento y que mantiene vínculos familiares con el municipio.

Agregó que se prevé que en próximos días autoridades de Sacramento visiten Morelia, por lo que el municipio ya podrá recibirlos con la autorización formal de este dictamen.

Por su parte, en entrevista para MIMORELIA.COM, Josué Daniel Aguilar Guillén, titular de la Dirección del Migrante Municipal, destacó la importancia de concretar este tipo de acuerdos.

“El hermanamiento con Sacramento es parte de las estrategias que estamos impulsando y fortaleciendo, para que, incluso con cambios de administración en cualquiera de las ciudades, los vínculos sean sólidos y las actividades permanezcan”, señaló.

Aunado a esto, recalcó que la relevancia de este hermanamiento aumenta debido a la amplia comunidad de morelianos que reside en Sacramento, especialmente en el actual contexto migratorio que se vive en Estados Unidos.

