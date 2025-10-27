Cabildo aprueba lineamientos para extinción de juntas de agua en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó el dictamen con los lineamientos para la extinción de las juntas de agua municipales y así se realice su incorporación al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
En este punto se registraron 11 votos a favor y una abstención, por lo cual el dictamen fue aprobado por mayoría. Al respecto, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, compartió a medios de comunicación que este proceso contempla a las juntas de agua de Santa María y Ciudad Industrial.
Aunado a esto, indicó que dichos lineamientos tienen que ver con el proceso de entrega-recepción de las juntas antes mencionadas, las cuales quedarían extintas al incorporarse al OOAPAS.
“Esta extinción es legal, ya está hecha y publicada en el diario oficial. Estábamos a la espera de este reglamento para que nosotros en el transcurso de la próxima semana legalmente tomemos posesión de la junta local (…)”, puntualizó.
El director señaló que ya se han realizado acercamientos con la población de Santa María para informarles sobre este proceso, ya que la semana pasada un grupo de aproximadamente 40 personas se manifestó en contra del tema.
De hecho, sostuvo que dicha inconformidad obedecía a intereses políticos de terceras personas. Pues en total, esta incorporación contempla alrededor de 5 mil tomas.
Asimismo, Torres Ramírez refirió que la junta de Santa María había quedado rebasada, pues inició con 9 colonias populares y actualmente de acuerdo con los registros supuestamente brindaba servicio a cerca de 60 colonias (aspecto que se deberá revisar).
“Estaremos recibiendo las fuentes de abastecimiento, tendremos la capacidad de invertir en algunas para comenzar a mejorar el servicio (…)”, puntualizó Torres Ramírez.
Para finalizar, detalló que en el caso de la junta de Ciudad Industrial también se estará trabajando, aunque en esta aún se deben atender algunos aspectos relacionados con el alcantarillado y la regulación de descargas de agua en coordinación con el sector industrial y la Conagua.
En cuanto a la incorporación total de ambas juntas, señaló que esperan se pueda concretar para este mismo año. No obstante, señaló pues es un proceso paulatino en el que se tienen que acatar distintos lineamientos legales y administrativos.
BCT