Cabildo aprueba lineamientos para extinción de juntas de agua en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó el dictamen con los lineamientos para la extinción de las juntas de agua municipales y así se realice su incorporación al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En este punto se registraron 11 votos a favor y una abstención, por lo cual el dictamen fue aprobado por mayoría. Al respecto, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, compartió a medios de comunicación que este proceso contempla a las juntas de agua de Santa María y Ciudad Industrial.

Aunado a esto, indicó que dichos lineamientos tienen que ver con el proceso de entrega-recepción de las juntas antes mencionadas, las cuales quedarían extintas al incorporarse al OOAPAS.

“Esta extinción es legal, ya está hecha y publicada en el diario oficial. Estábamos a la espera de este reglamento para que nosotros en el transcurso de la próxima semana legalmente tomemos posesión de la junta local (…)”, puntualizó.