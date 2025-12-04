Cabildo aprueba gestionar crédito por 345 mdp para planta potabilizadora en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de Cabildo, las y los regidores aprobaron gestionar uno o varios financiamientos por hasta 345 millones de pesos para la construcción de una planta potabilizadora para Morelia, propuesta que será enviada al Congreso del Estado y posteriormente deberá ser aprobada por parte de la Secretaría de Hacienda.

Durante la sesión se precisó que se busca contratar una deuda a largo plazo, en la modalidad de crédito simple, a un plazo de hasta 15 años y por un monto de hasta 345 millones de pesos.

El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y 2 en contra. Entre los cuestionamientos expresados por las regidoras Edna Martínez y Verónica Zamudio, destacaron la presunta falta de información y la preocupación por la duración de la deuda.

Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que este empréstito no se destinará al “gasto corriente” —ni para el pago de nómina ni para el pago de deuda—, sino para la construcción de una nueva planta potabilizadora, proyecto que se impulsará en conjunto con la Federación y el Estado (órdenes de gobierno que también aportarán recursos).

En este tenor, el edil aseveró que esta sería “una deuda perfectamente manejable y con las características que por ley se exigen (…)”. Asimismo, indicó que para concretar la solicitud se requiere la aprobación tanto del Cabildo como del Congreso y, posteriormente, la aprobación de la Secretaría de Hacienda.