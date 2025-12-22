Cabalgata de Reyes Magos llega a Morelia el 5 de enero; así será el recorrido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 5 de enero, las calles de Morelia se llenarán de ilusión y alegría con el paso de la Cabalgata de los Reyes Magos, que partirá a las 17:00 horas desde el Templo del Niño de la Salud.
En rueda de prensa, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, como cada año, esta actividad se realiza en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones.
“Cada año representa la magia para miles de niñas y niños de Morelia, con lo cual se espera que abone a la ilusión de las infancias”, destacó.
En este tenor, subrayó que el recorrido pasará por el Acueducto y una parte de la avenida Madero, y concluirá frente a la Catedral de Morelia, donde los Reyes Magos compartirán algunas palabras con los asistentes.
Añadió que las paradas de la cabalgata se realizarán en tres puntos estratégicos, los cuales se darán a conocer más adelante a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Asimismo, informó que al finalizar el recorrido y la actividad frente a Catedral se repartirán cerca de 12 mil piezas de rosca de reyes a los asistentes.
Aunado a esto, el párroco Oliver Guzmán señaló, en representación de la Arquidiócesis de Morelia, que con esta actividad se busca que las y los niños “sueñen y vivan esta ilusión (…)”, por lo cual podrán entregar sus cartas a los ayudantes de los Reyes Magos, quienes a lo largo de la actividad estarán recibiéndolas.
Añadió que, en esta ocasión, se suman alrededor de 12 instituciones educativas y empresas, y que entre los atractivos de esta edición se contará con la presencia de la estrella de Belén y un pesebre que darán paso a Melchor, Gaspar y Baltasar.
