Cabalgata de Reyes Magos llega a Morelia el 5 de enero; así será el recorrido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 5 de enero, las calles de Morelia se llenarán de ilusión y alegría con el paso de la Cabalgata de los Reyes Magos, que partirá a las 17:00 horas desde el Templo del Niño de la Salud.

En rueda de prensa, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, como cada año, esta actividad se realiza en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones.

“Cada año representa la magia para miles de niñas y niños de Morelia, con lo cual se espera que abone a la ilusión de las infancias”, destacó.

En este tenor, subrayó que el recorrido pasará por el Acueducto y una parte de la avenida Madero, y concluirá frente a la Catedral de Morelia, donde los Reyes Magos compartirán algunas palabras con los asistentes.