C4 y vecinos ayudan a Policía Morelia a detectar inmueble con 43 kg de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Policía Morelia informa que, tras atender un reporte ciudadano sobre un incendio en un inmueble de la colonia Lomas del Valle, oficiales arribaron al lugar, donde, al ingresar al sitio y en labores de aseguramiento, localizaron aproximadamente 43 kilogramos de presunto narcótico.

La actuación policial fue posible gracias a la coordinación operativa con las cámaras vecinales y el C4 de Policía Morelia, que permitieron obtener información oportuna y eficiente para llegar al inmueble y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.