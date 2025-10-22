¿Cómo llegar a Capula para la Feria de la Catrina? Esta es la ruta en camión desde Morelia por solo $22

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas visitar la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, puedes llegar fácilmente en camión de transporte público desde la Terminal del Sur, ubicada en la esquina de Francisco J. Mújica y avenida Periodismo.
El transporte es operado por la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y Foráneo (COMIT), y tiene una frecuencia de salida de cada 10 minutos.
El costo por persona es de $22 pesos y el trayecto dura aproximadamente 30 minutos.
De Morelia a Capula:
Primera salida: 5:50 a.m.
Última salida: 9:40 p.m.
De Capula a Morelia:
Primera salida: 5:00 a.m.
Última salida regular: 8:40 p.m.
Último servicio especial por feria: 9:30 p.m. (hasta el 3 de noviembre)
Entre los puntos intermedios donde puedes abordar se encuentran el monumento a Lázaro Cárdenas, Gas del Lago, La Maestranza, Villa Magna, La Hacienda, Niño Artillero, Secundaria Técnica No. 108 y Antigua Corona.
La Feria de la Catrina estará activa hasta el 3 de noviembre, con cientos de catrinas monumentales, venta de artesanías en barro, exhibiciones de loza punteada, música y una zona gastronómica con platillos típicos michoacanos.
Durante la inauguración oficial, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla premió a los ganadores del 13 Concurso Artesanal de la Catrina, donde se reconocieron las mejores piezas de barro elaboradas por artistas locales.
rmr