¿Cómo llegar a Capula para la Feria de la Catrina? Esta es la ruta en camión desde Morelia por solo $22

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si planeas visitar la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, puedes llegar fácilmente en camión de transporte público desde la Terminal del Sur, ubicada en la esquina de Francisco J. Mújica y avenida Periodismo.

El transporte es operado por la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y Foráneo (COMIT), y tiene una frecuencia de salida de cada 10 minutos.