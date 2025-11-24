Morelia

¿Cómo ayudar? Jornada solidaria de la UMSNH recolectará insumos básicos

¿Cómo ayudar? Jornada solidaria de la UMSNH recolectará insumos básicos
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de Nexus Hub y con apoyo estudiantil, realizará la Segunda Jornada Solidaria con un centro de acopio este 25 de noviembre, en la Plaza Zorros, junto al Gastronómico, en Ciudad Universitaria.

El evento se desarrollará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y contará con música en vivo, bazar y actividades culturales, con el objetivo de reunir donativos para personas en situación de calle.

Las personas interesadas en apoyar podrán llevar:

Ropa y cobijas

  • Prendas limpias y en buen estado

  • Cobijas o frazadas térmicas

Alimentos no perecederos

  • Atún

  • Arroz

  • Latas de verduras

  • Galletas

  • Botellas de agua

Artículos de higiene

  • Guantes gruesos o de carnaza

  • Gel antibacterial

  • Desodorante

  • Toallas húmedas

  • Rastrillos para afeitar

Los organizadores recalcaron que cada donativo cuenta y puede marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Además, invitan a la comunidad universitaria y ciudadanía en general a sumarse con un “granito de arena solidario”.

BCT

UMSNH
donaciones
centro de acopio
Jornada Solidaria

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com