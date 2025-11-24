¿Cómo ayudar? Jornada solidaria de la UMSNH recolectará insumos básicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de Nexus Hub y con apoyo estudiantil, realizará la Segunda Jornada Solidaria con un centro de acopio este 25 de noviembre, en la Plaza Zorros, junto al Gastronómico, en Ciudad Universitaria.
El evento se desarrollará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y contará con música en vivo, bazar y actividades culturales, con el objetivo de reunir donativos para personas en situación de calle.
Las personas interesadas en apoyar podrán llevar:
Prendas limpias y en buen estado
Cobijas o frazadas térmicas
Atún
Arroz
Latas de verduras
Galletas
Botellas de agua
Guantes gruesos o de carnaza
Gel antibacterial
Desodorante
Toallas húmedas
Rastrillos para afeitar
Los organizadores recalcaron que cada donativo cuenta y puede marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Además, invitan a la comunidad universitaria y ciudadanía en general a sumarse con un “granito de arena solidario”.
BCT