¿Cómo ayudar? Jornada solidaria de la UMSNH recolectará insumos básicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de Nexus Hub y con apoyo estudiantil, realizará la Segunda Jornada Solidaria con un centro de acopio este 25 de noviembre, en la Plaza Zorros, junto al Gastronómico, en Ciudad Universitaria.

El evento se desarrollará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y contará con música en vivo, bazar y actividades culturales, con el objetivo de reunir donativos para personas en situación de calle.