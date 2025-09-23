Código Azul: hoteles y Policía Turística de Morelia se capacitan contra la trata

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para prevenir la trata de personas y proteger a visitantes y habitantes del Centro Histórico, elementos de la Policía Turística de Morelia y personal de hoteles participaron en una capacitación del “Código Azul”, la primera estrategia municipal enfocada en la detección temprana de posibles víctimas.
Durante la jornada, se compartieron herramientas para identificar señales de alerta y actuar oportunamente frente a este delito, considerado una de las formas más graves de violencia, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El taller incluyó información sobre las modalidades de la trata en México, así como dinámicas para reconocer situaciones de riesgo en espacios turísticos.
Hoteles como Don Carlos, Grand Cantalagua, Mesón de Los Remedios, San Vicente, Santa María, Pórtico, Romance y Del Carmen participaron activamente, mostrando su compromiso en fortalecer la seguridad en Morelia.
La campaña “¿De qué trata la trata?” también se consolida como un referente en la ciudad, al llevar pláticas y actividades a distintos puntos estratégicos con el fin de sensibilizar, visibilizar y fomentar la denuncia ciudadana.
