¡Cásate gratis! Habrá bodas colectivas en Morelia este 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Registro Civil del estado, Noel García Cancino, adelantó que este 2026 se realizará la cuarta edición consecutiva de las bodas colectivas gratuitas en Michoacán, con presencia en al menos 24 cabeceras municipales.

En entrevista exclusiva con MIMORELIA.COM, el funcionario detalló que las bodas masivas se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, como parte de una campaña estatal que busca brindar certeza jurídica a las parejas michoacanas.