¡Cásate gratis! Habrá bodas colectivas en Morelia este 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Registro Civil del estado, Noel García Cancino, adelantó que este 2026 se realizará la cuarta edición consecutiva de las bodas colectivas gratuitas en Michoacán, con presencia en al menos 24 cabeceras municipales.
En entrevista exclusiva con MIMORELIA.COM, el funcionario detalló que las bodas masivas se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, como parte de una campaña estatal que busca brindar certeza jurídica a las parejas michoacanas.
El programa está abierto a todas las parejas, sin distinción de orientación sexual, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad.
"Vamos a hacer esta vez la campaña por cuatro años, la cuarta ocasión que hacemos esta actividad en el estado. Tendremos 24 sedes en 24 municipios, que son cabeceras distritales como Zamora, Apatzingán, La Piedad, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo […]", expresó.
El director indicó que las oficialías de registro civil en todo el estado —234 en total— serán puntos de atención para recibir la documentación de las parejas interesadas. Los requisitos básicos incluyen: INE, actas de nacimiento y certificado médico.
Aunque aún no se han revelado todos los detalles logísticos, en ediciones anteriores la ceremonia central en Morelia se ha llevado a cabo en el Jardín Morelos, "El Caballito", con la participación de decenas de parejas.
