Cárdenas Batel llama a la paz y condena la violencia en inauguración del FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la ceremonia inaugural del 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, hizo un llamado a la paz y a la reflexión desde el cine, condenando las expresiones de violencia en México y en distintas partes del mundo.

Durante su intervención, Cárdenas Batel afirmó que “los caminos hacia la cultura son los caminos hacia la paz” y destacó que la comunidad cinematográfica mexicana ha sido históricamente solidaria y comprometida con las causas sociales. Señaló que el cine puede servir como herramienta de entendimiento y diálogo, especialmente en momentos de conflicto.

El también fundador del FICM expresó su preocupación por la situación humanitaria en Medio Oriente y pidió al público no permanecer indiferente:

“Nos convoca la urgencia de enfrentar la barbarie de quienes han olvidado la palabra y solo muestran los colmillos con ira. Hagamos que se escuche nuestro grito colectivo por la paz”, dijo ante los asistentes reunidos en el Teatro Mariano Matamoros.

Cárdenas Batel llamó además a respaldar los esfuerzos internacionales para detener la violencia en la Franja de Gaza y abogó por la consolidación de un acuerdo que permita un alto al fuego definitivo.

“Esperamos que se consolide un principio de acuerdo de paz que ponga fin al genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu, y que se haga posible la liberación de los rehenes en poder de Hamás y de los prisioneros palestinos en cárceles de Israel”, concluyó.

Fue con ese mensaje que, el recinto celebró el mensaje, sumándose al tono reflexivo de la ceremonia, en la que diversas autoridades reconocieron el papel del cine como espacio de encuentro, diálogo y promoción de valores culturales.

SHA