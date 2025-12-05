¡Cámbiale la vida! Adopta un perro o gato adulto este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la última Feria de Adopción del año en la explanada del Parque Infantil 150, ubicada al oriente de la ciudad de Morelia. La jornada será de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y estará enfocada principalmente en promover la adopción de perros y gatos adultos rescatados.

Con el lema "Adopta, no compres", el evento es organizado por el grupo de rescatistas "D'Anamor" en colaboración con el Parque Infantil 150, con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a animales que han vivido situaciones de abandono o maltrato.

“Ellos, sin importar su edad, se adaptan al cariño que les demuestres y serán agradecidos y amorosos contigo”, señala la convocatoria difundida en redes sociales.