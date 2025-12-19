Buzón de Santa llega al Zoo de Morelia para llenar de magia la Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magia de la Navidad ya se vive en el Parque Zoológico de Morelia "Benito Juárez", con la llegada del Buzón de Santa, una actividad especial que invita a niñas y niños a escribir su carta y depositarla para que sus deseos lleguen directamente hasta el Polo Norte.

La dinámica estará disponible del 20 al 23 de diciembre, en un horario de 11:00 a 14:00 horas, donde las familias podrán acudir al zoológico y formar parte de esta tradición navideña llena de ilusión.

El colorido buzón se encuentra a un costado de la taquilla múltiple, punto en el que Santa espera las cartas para recibir los deseos de los más pequeños, quienes podrán vivir un momento especial acompañados de sus seres queridos.