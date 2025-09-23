¿Buscas trabajo? Habrá feria del empleo en Morelia con más de 240 vacantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de su Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invita a la ciudadanía a la Tercera Jornada de Oportunidad Laboral, evento de oferta de empleos que se realizará el 24 de septiembre en la Plaza del Carmen de 10:00 a 14:00 horas.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene la iniciativa de promover las oportunidades laborales para el desarrollo de la ciudadanía y el municipio.

En ese sentido, la Tercera Jornada de Oportunidad Laboral es un espacio para vincular a las personas que buscan empleo y las empresas que ofrecen vacantes. Se ofrecerán un total de 240 plazas en diversas áreas, como contabilidad, administración, analítica de créditos, atención en mostrador, servicios de intendencia, entre otras.

Participarán 13 empresas oferentes de vacantes, tanto del municipio como de la bolsa de trabajo de la Sefeco. Dentro de la jornada, las áreas interesadas realizarán entrevistas de manera directa a los buscadores de empleo.