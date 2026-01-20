¿Buscas trabajo? Habrá Feria de Empleo este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 22 de enero, Morelia será el escenario de la primera Feria de Empleo de 2026, organizada en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este evento se llevará a cabo en la explanada del IMSS, cercano al obelisco de Lázaro Cárdenas, sobre la avenida Francisco Madero #1200, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

La feria tiene como objetivo brindar a las michoacanas y michoacanos la oportunidad de acceder a empleos formales, con más de 45 empresas participando y ofreciendo 415 vacantes para diversos perfiles, con salarios competitivos y prestaciones de ley.