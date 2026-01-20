¿Buscas trabajo? Habrá Feria de Empleo este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 22 de enero, Morelia será el escenario de la primera Feria de Empleo de 2026, organizada en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Este evento se llevará a cabo en la explanada del IMSS, cercano al obelisco de Lázaro Cárdenas, sobre la avenida Francisco Madero #1200, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
La feria tiene como objetivo brindar a las michoacanas y michoacanos la oportunidad de acceder a empleos formales, con más de 45 empresas participando y ofreciendo 415 vacantes para diversos perfiles, con salarios competitivos y prestaciones de ley.
Estas jornadas buscan facilitar el acceso a empleos formales, conectando a los buscadores de trabajo directamente con las empresas que tienen vacantes. El evento está dirigido a todos aquellos que buscan un empleo formal y desean integrarse al mercado laboral con garantías y condiciones óptimas.
Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, estas ferias permiten a los asistentes conocer y postularse a más de 12 mil vacantes en el estado a lo largo del año, simplificando el proceso de contratación y evitando intermediarios.
Además de Morelia, se llevarán a cabo ferias simultáneas en otros municipios como Lázaro Cárdenas, Zamora, La Piedad, Uruapan y Zitácuaro. Esto permite que más personas en diferentes regiones del estado puedan acceder a ofertas laborales cercanas a su localidad.
Los interesados pueden obtener más información a través de los números telefónicos proporcionados para cada municipio, o bien, comunicándose al número general de la feria: 4431 00 95 26.
rmr