¿Buscas trabajo? Habrá Feria de Empleo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a buscadores de empleo en la capital, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) Michoacán anunció la realización de la Feria de Empleo Michoacán 2025, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre en las canchas de tenis del estadio Venustiano Carranza, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante la jornada, empresas de distintos sectores instalarán módulos para ofertar vacantes y realizar procesos de reclutamiento, brindando a los asistentes la posibilidad de obtener un puesto de manera directa.

La feria busca fortalecer la vinculación laboral entre el sector productivo y quienes se encuentran en la búsqueda de empleo formal, al tiempo que promueve la reactivación económica en la región.