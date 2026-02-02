¿Buscas plan? Conoce las actividades imperdibles de febrero en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de febrero, Morelia será escenario de diversas actividades culturales y artísticas dirigidas a públicos de todas las edades, con propuestas que van desde círculos de lectura y talleres creativos hasta recitales musicales y celebraciones tradicionales.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Círculo de Lectura “Escritores vivos”, coordinado por Roberto Abad, que se realizará los días 6, 9, 13 y 16 de febrero en el Archivo Histórico Municipal , una opción ideal para quienes buscan acercarse a la literatura contemporánea en un ambiente participativo.

Uno de los eventos más esperados será el Carnaval del Torito de Petate, programado para el 14 de febrero, que recorrerá la avenida Madero desde la fuente de Las Tarascas hasta la Catedral, llenando el Centro Histórico de color, música y tradición popular.