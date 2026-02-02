Morelia

¿Buscas plan? Conoce las actividades imperdibles de febrero en Morelia

Durante febrero, Morelia ofrece una variada agenda cultural con actividades gratuitas y accesibles que fomentan la lectura, el arte, la música y las tradiciones
¿Buscas plan? Conoce las actividades imperdibles de febrero en Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de febrero, Morelia será escenario de diversas actividades culturales y artísticas dirigidas a públicos de todas las edades, con propuestas que van desde círculos de lectura y talleres creativos hasta recitales musicales y celebraciones tradicionales.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el Círculo de Lectura “Escritores vivos”, coordinado por Roberto Abad, que se realizará los días 6, 9, 13 y 16 de febrero en el Archivo Histórico Municipal, una opción ideal para quienes buscan acercarse a la literatura contemporánea en un ambiente participativo.

Uno de los eventos más esperados será el Carnaval del Torito de Petate, programado para el 14 de febrero, que recorrerá la avenida Madero desde la fuente de Las Tarascas hasta la Catedral, llenando el Centro Histórico de color, música y tradición popular.

Hacia la recta final del mes, destacan actividades como la Lectura en voz alta y conversatorio el 20 de febrero y la lectura dramatizada de “El oso”, de Antón Chéjov, el día 27, ambas en el Jardín de la Soterraña.

Las autoridades recordaron que la mayoría de las actividades son gratuitas y algunas requieren registro previo, además de que los eventos están sujetos a cambios.

BCT

Morelia
actividades
febrero

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com