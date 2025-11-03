Morelia

¿Buscas liberar tu servicio social? Zoo Morelia tiene una opción divertida y educativa

El área educativa del Zoológico de Morelia invita a estudiantes a liberar su servicio social o prácticas profesionales en un entorno natural y formativo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia lanzó una nueva convocatoria dirigida a estudiantes interesados en liberar su servicio social o realizar prácticas profesionales dentro del área educativa de este emblemático recinto.

A través de sus redes sociales, el Zoo de Morelia informó que los jóvenes podrán integrarse a actividades que combinan el aprendizaje con la conservación y la cultura ambiental.

La experiencia, además de cumplir con requisitos académicos, ofrece una vivencia enriquecedora en contacto con la naturaleza.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al número 443 298 3765, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y requisitos.

