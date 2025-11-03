¿Buscas liberar tu servicio social? Zoo Morelia tiene una opción divertida y educativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia lanzó una nueva convocatoria dirigida a estudiantes interesados en liberar su servicio social o realizar prácticas profesionales dentro del área educativa de este emblemático recinto.

A través de sus redes sociales, el Zoo de Morelia informó que los jóvenes podrán integrarse a actividades que combinan el aprendizaje con la conservación y la cultura ambiental.

La experiencia, además de cumplir con requisitos académicos, ofrece una vivencia enriquecedora en contacto con la naturaleza.