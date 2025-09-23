¿Buscas donde vivir? Habrá en Morelia Expo Tu Casa y Construcción 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció la realización de la cuarta edición de la Expo Tu Casa y Construcción Morelia 2025, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En un horario de 10:00 a 19:00 horas, con entrada y estacionamiento gratuitos, la expo ofrecerá a las familias michoacanas, una amplia gama de opciones para adquirir vivienda nueva, remodelada o en proceso de construcción, terrenos de diferentes rangos de precio, así como alternativas de financiamiento a través de instituciones como Infonavit y Fovissste.

El encuentro contará con la participación de desarrolladores e inmobiliarias, además de expositores de materiales para la construcción, decoración, muebles, acabados y soluciones sustentables.