¿Buscas donde vivir? Habrá en Morelia Expo Tu Casa y Construcción 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció la realización de la cuarta edición de la Expo Tu Casa y Construcción Morelia 2025, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).
En un horario de 10:00 a 19:00 horas, con entrada y estacionamiento gratuitos, la expo ofrecerá a las familias michoacanas, una amplia gama de opciones para adquirir vivienda nueva, remodelada o en proceso de construcción, terrenos de diferentes rangos de precio, así como alternativas de financiamiento a través de instituciones como Infonavit y Fovissste.
El encuentro contará con la participación de desarrolladores e inmobiliarias, además de expositores de materiales para la construcción, decoración, muebles, acabados y soluciones sustentables.
También habrá un área de asesoría en créditos y financiamiento para quienes busquen conocer su capacidad de compra y las mejores opciones para su proyecto. Al pensar en el bienestar de las y los visitantes, se dispondrá de un espacio de cuidado infantil, un área de alimentos y música en vivo, así como una zona de networking para fortalecer alianzas entre las y los participantes y generar nuevas oportunidades de negocio en el sector.
En esta edición se espera superar el éxito de las anteriores, así como consolidar a la Expo Tu Casa y Construcción como un punto de encuentro estratégico para el sector inmobiliario y de construcción en Michoacán, al tiempo que se generan beneficios directos para las familias interesadas en adquirir o mejorar su patrimonio.
