¿Buscas clases de inglés en la mañana? Esta opción en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia, en colaboración con CECAP Poliforum, abrió la convocatoria para su curso de inglés básico en modalidad matutina, dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos del idioma de manera sencilla y con respaldo oficial.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se destacó que las clases se llevarán a cabo de lunes a miércoles, en un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la avenida Guadalupe Victoria número 2225, en la colonia Lomas de Santiaguito, en Morelia.
El curso contará con validez oficial, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean reforzar su preparación académica o profesional con respaldo institucional.
Esta oferta formativa busca acercar herramientas de desarrollo a la ciudadanía, facilitando el acceso a idiomas desde un nivel básico, sin necesidad de conocimientos previos.
