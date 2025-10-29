¿Buscas clases de inglés en la mañana? Esta opción en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia, en colaboración con CECAP Poliforum, abrió la convocatoria para su curso de inglés básico en modalidad matutina, dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos del idioma de manera sencilla y con respaldo oficial.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se destacó que las clases se llevarán a cabo de lunes a miércoles, en un horario de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la avenida Guadalupe Victoria número 2225, en la colonia Lomas de Santiaguito, en Morelia.