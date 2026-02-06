¿Buscas aprender inglés? Morelia ofrece curso intermedio desde febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones impulsadas para fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la prevención de la violencia de género, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva ofrecerá un curso de inglés nivel intermedio, dirigido a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. El curso dará inicio el próximo 16 de febrero de 2026.

La información fue difundida a través de redes sociales oficiales de la dependencia, en donde se destacó que este programa forma parte de una estrategia integral para promover el acceso a oportunidades educativas y laborales para sectores históricamente rezagados.