¿Buscas aprender inglés? Morelia ofrece curso intermedio desde febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones impulsadas para fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la prevención de la violencia de género, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva ofrecerá un curso de inglés nivel intermedio, dirigido a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. El curso dará inicio el próximo 16 de febrero de 2026.
La información fue difundida a través de redes sociales oficiales de la dependencia, en donde se destacó que este programa forma parte de una estrategia integral para promover el acceso a oportunidades educativas y laborales para sectores históricamente rezagados.
El curso será de modalidad semestral y se impartirá en las instalaciones de la Secretaría, ubicadas en Calle Victoriano Pimentel s/n, esquina con Cenobio Moreno, en la colonia Aquiles Serdán, en Morelia. Las clases se llevarán a cabo los lunes, martes, miércoles y viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Además de fortalecer habilidades lingüísticas, el taller busca brindar herramientas prácticas que permitan a las asistentes mejorar su perfil profesional, aumentar sus posibilidades de acceso al empleo formal, y, en general, empoderar a quienes enfrentan condiciones de desigualdad.
El curso tiene un cupo limitado y requiere registro previo, el cual puede realizarse mediante el siguiente enlace: https://acortar.link/H2NeAF
