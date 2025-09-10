Morelia

¿Buscas actividad para tus peques? Prueba estas clases de gimnasia rítmica en Morelia

La Ludoteca del Bosque abre sus puertas a niñas y niños de 4 a 10 años para desarrollar coordinación, equilibrio y disciplina, mientras se divierten
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia lanzó una invitación para que niñas y niños de entre 4 y 10 años participen en sus clases de gimnasia rítmica, que se llevan a cabo en la Ludoteca del Bosque.

La actividad busca desarrollar coordinación, equilibrio y disciplina, todo a través del juego y el movimiento, en un ambiente seguro y recreativo.

Las sesiones se imparten todos los martes y jueves, en horario de 5:00 a 6:00 de la tarde, con una cuota de recuperación de solo 40 pesos.

Esta opción es ideal para padres y madres que buscan una actividad saludable y divertida para sus hijos, especialmente en una etapa clave para el desarrollo físico y emocional.

📍 Ubicación: Ludoteca del Bosque, en el Bosque Cuauhtémoc de Morelia
📞 Más información y registro: 443 313 9127

