¿Buscas actividad para tus peques? Prueba estas clases de gimnasia rítmica en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia lanzó una invitación para que niñas y niños de entre 4 y 10 años participen en sus clases de gimnasia rítmica, que se llevan a cabo en la Ludoteca del Bosque.

La actividad busca desarrollar coordinación, equilibrio y disciplina, todo a través del juego y el movimiento, en un ambiente seguro y recreativo.

Las sesiones se imparten todos los martes y jueves, en horario de 5:00 a 6:00 de la tarde, con una cuota de recuperación de solo 40 pesos.

Esta opción es ideal para padres y madres que buscan una actividad saludable y divertida para sus hijos, especialmente en una etapa clave para el desarrollo físico y emocional.