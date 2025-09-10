Buscarían que tren de pasajeros pase por Morelia

Cuestionado sobre si la incorporación de Morelia a este proyecto ferroviario podría ser contraproducente para la ciudadanía, el edil respondió que, más que pensar en “sacar al tren de Morelia”, el tema debe abordarse desde la perspectiva de cómo aprovechar el paso de este transporte por la ciudad.

Recordó que actualmente el gobierno estatal construye un puente para mejorar la movilidad en la zona del libramiento y evitar afectaciones por el paso del tren. Sin embargo, señaló que aún faltaría una obra similar en la zona del Monumento al Pípila, otro de los puntos conflictivos cuando el tren pasa o se queda varado.

“Hoy es un problema, pero para que salga el tren de Morelia es un proyecto de la federación. En cambio, que se hagan los puentes necesarios, se saque el patio de maniobras, y se ponga el tren de pasajeros Morelia-Querétaro (…)”, explicó el edil, al destacar que con ello se impulsaría aún más el desarrollo del Bajío de México.

RYE