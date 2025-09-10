Buscarían que tren de pasajeros pase por Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde Alfonso Martínez Alcázar destacó que ve viable la incorporación de Morelia al proyecto ferroviario nacional de pasajeros, con lo cual destacó que se fortalecería el desarrollo no sólo de la capital michoacana, sino también de la región.
En entrevista, el edil señaló que entre los proyectos que plantearía a la federación es la integración de Morelia al plan de conexiones ferroviarias para transporte de pasajeros, esto en beneficio de la capital y de la zona del Bajío.
“Se han dado a conocer algunas líneas ferroviarias en nuestro país, y el tren México-Guadalajara lo van a pasar por la parte norte, es decir por Querétaro. Estaría muy bien que manden una espuela a Morelia para que seamos parte de ese desarrollo (…)”, puntualizó.
Cuestionado sobre si la incorporación de Morelia a este proyecto ferroviario podría ser contraproducente para la ciudadanía, el edil respondió que, más que pensar en “sacar al tren de Morelia”, el tema debe abordarse desde la perspectiva de cómo aprovechar el paso de este transporte por la ciudad.
Recordó que actualmente el gobierno estatal construye un puente para mejorar la movilidad en la zona del libramiento y evitar afectaciones por el paso del tren. Sin embargo, señaló que aún faltaría una obra similar en la zona del Monumento al Pípila, otro de los puntos conflictivos cuando el tren pasa o se queda varado.
“Hoy es un problema, pero para que salga el tren de Morelia es un proyecto de la federación. En cambio, que se hagan los puentes necesarios, se saque el patio de maniobras, y se ponga el tren de pasajeros Morelia-Querétaro (…)”, explicó el edil, al destacar que con ello se impulsaría aún más el desarrollo del Bajío de México.
RYE