Buscarán plantar más árboles en Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Salvador Chacón Piñón, arquitecto perito de Monumentos del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Michoacán, informó que con el fin de hacer un replanteamiento, se hace un análisis de los activos arbóreos que se tienen en las plazas, para ver si hay que rehabilitar o hacer propuestas.

Ejemplificó que "se hace un análisis entre los árboles sembrados en el Templo de la Columna (ubicado en Bartolomé de las Casas) y en la Plaza Valladolid (de San Francisco), en donde se percibe un clima distinto, en el primer caso por el arbolado denso y en el segundo en donde por la topiaria (jardinería que otorga formas artísticas con tijeras para podar), en donde por ejemplo se dejan cubitos, (que) no sirven de nada, por la visión que tenga el jardinero”, para que se haga algún replanteamiento.

Explicó que ya cuando se tenga el resultado del análisis se expondrá ante las autoridades municipales y con las áreas correspondientes se buscará la forma de mejorar el entorno.

Recordó que en la administración pasada que encabezó Alfonso Martínez, cuando se hicieron peatonales las calles Zaragoza y Nigromante, se plantaron ejemplares de la especie liquidámbar, “por sus características, (pues) si bien no es una especie nativa de la zona, nos permitía darles forma que no crezcan tanto para que no afecten los inmuebles, pues tiene una raíz pivotante (crece hacia abajo)”.