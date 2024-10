Buscarán identificar a personas en situación de calle en Morelia para saber si cuentan con ficha de búsqueda

El funcionario dijo que "no es un capricho, no es una ocurrencia, no es una idea del comisionado o del grupo de trabajo" implementar este programa piloto, sino la obligación que tienen de agotar todas las líneas de búsqueda para localizar a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas.

Explicó que hasta el momento tienen detectados 27 sitios en donde se concentran o localizan personas en situación de calle en Morelia, pero por la constante movilidad que tienen, resulta difícil establecer un número exacto de hombres, mujeres y menores.