Buscan salvar 20 mil árboles con plaga en Morelia; van 15 mil podados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las labores de poda sanitaria de árboles en Morelia continúan y, hasta el momento, se ha logrado intervenir a 15 mil ejemplares, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

A pregunta de MIMORELIA.COM el secretario explicó que la meta es intervenir un total de 20 mil árboles que presentan algún tipo de plaga, por lo que subrayó que ya quedan pocas zonas donde se concentrarán estos trabajos.