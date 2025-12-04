Morelia

Buscan dar certeza jurídica a familias de la colonia 13 de Abril en Morelia

Se revisaron planos y polígonos para avanzar en el proceso
Participaron Sedum y vecinos de la zona norte
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia mantiene su compromiso de construir una ciudad más ordenada y con mejores oportunidades para todas y todos. Con esta visión, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia 13 de Abril, al norte de la ciudad, para dar seguimiento al proceso de regularización que, por años, ha sido una demanda sentida de la comunidad.

Durante el encuentro, se revisaron los planos y la delimitación de polígonos, junto con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Joanna Moreno Manzo, con el objetivo de avanzar de manera clara y transparente en los pasos que permitirán brindar certeza jurídica sobre sus propiedades.

Con empatía y cercanía, Yankel destacó: “Sabemos lo importante que es para cada familia contar con un patrimonio seguro. Estamos trabajando de la mano con ustedes para que este proceso avance y pronto puedan tener la tranquilidad que merecen”.

