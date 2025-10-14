Buscan consolidar a Morelia Lab como política pública
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Se trabajará para que Morelia Lab se consolide como una política pública que impulse el desarrollo tecnológico, no solo en el municipio, sino también en Michoacán", destacó Iván Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia.
Desde la paramunicipal, el director dio el arranque de la segunda edición de Morelia Lab, que en este 2025 estará enfocada en la Inteligencia Artificial, con actividades centradas principalmente en la innovación y la tecnología.
Detalló que, durante una jornada de tres días, se realizarán más de 45 actividades gratuitas dirigidas a la ciudadanía —principalmente jóvenes—, entre talleres, conferencias, ponencias, conversatorios e incluso encuentros empresariales.
En este sentido, subrayó que uno de los objetivos es que Morelia Lab se consolide como una política pública, para que no solo sea un evento anual, sino que trascienda y continúe realizándose independientemente de la administración en turno.
Por su parte, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, destacó que este es uno de los eventos con mayor relevancia en el municipio.
En ese mismo sentido, indicó que entre los principales ejes de la actual administración está “brindar a las y los jóvenes oportunidades y opciones tangibles de crecimiento y desarrollo”, señaló, a la par de indicar estos aspectos que se impulsan en eventos como Morelia Lab.
Cabe resaltar que las actividades que se llevarán a cabo en Morelia Lab pueden consultarse a través de las redes sociales del Colegio de Morelia.
RPO