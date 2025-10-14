Buscan consolidar a Morelia Lab como política pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Se trabajará para que Morelia Lab se consolide como una política pública que impulse el desarrollo tecnológico, no solo en el municipio, sino también en Michoacán", destacó Iván Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia.

Desde la paramunicipal, el director dio el arranque de la segunda edición de Morelia Lab, que en este 2025 estará enfocada en la Inteligencia Artificial, con actividades centradas principalmente en la innovación y la tecnología.