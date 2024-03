Buscan automatizar la Ventanilla Única de Construcción: Joanna Moreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). - La Ventanilla Única de Construcción (VUC), ya se echó a andar, pero se encuentra en revisión pues se busca automatizarla para completar el proceso, informó la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Joanna Moreno Manzo.

Como se recordará el pasado 23 de agosto de 2023, se inauguró dicha ventanilla que permite reducir la carga de trabajo y el tiempo de respuesta, su último objetivo es alcanzar la mejora regulatoria y la transparencia en la realización de trámites.

Actualmente se reciben algunos trámites digitales, “ya tuvimos una revisión interna, pero se hará también tanto con el Consejo de la Ciudad como con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) para hacer un ajuste”.

Lo anterior porque “aunque sí permite hacer algunas solicitudes de trámites de manera digital, no está automatizada y al no estarlo, simplemente permite subir documentos en físico a través de la página, pero no genera en automático las licencias, los usos de suelo, los números oficiales”.

Es decir, “sí funciona, aunque con esa salvedad”; es decir, los documentos se suben, pero aún por parte del personal, se le revisa, se les genera la orden de pago y ahí se vuelve a ser turnada al área y se dictamina.

Sigue sin estar automatizada “así es como la recibimos y estamos haciendo un diagnóstico para mejorarla”, el proceso podría llevar “algunos meses”, dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia.