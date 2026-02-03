Buscan a joven que desapareció en plena Navidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una cédula de búsqueda para localizar a Tania Jazmín Rojas Molina, una joven de 27 años que desapareció el pasado 25 de diciembre de 2025 tras comunicarse con un familiar mientras se encontraba en Morelia.

Desde ese día no se ha vuelto a saber de ella, lo que ha encendido las alertas entre sus allegados y las autoridades, ya que se teme por su integridad, ante la posibilidad de que haya sido víctima de algún delito.

Como parte del Protocolo Alba Michoacán, se han difundido sus características físicas para facilitar su localización: mide 1.57 metros, pesa 45 kg, es de complexión delgada, piel blanca, cabello largo y castaño, y ojos color miel. Tiene dos cicatrices en el abdomen y diversos tatuajes, entre ellos uno en el brazo izquierdo con la leyenda “Hermoso cariño”, y otro en el derecho con la palabra “Kenny” y una estrella.

Hasta el momento, no hay información sobre su paradero.

Si alguien cuenta con datos que ayuden a encontrarla, puede comunicarse al número 800 614 2323.