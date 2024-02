Buscan a denunciante de perrito violentado para formalizar denuncia

La primer denunciante, identificada como Leon Kataleya Violett en la red social Facebook, a través de un video solicitó apoyo de la regidora de Morelia, Minerva Bautista, y a su vez, describió en el audio el estado del lomito.

“Está este pequeñito, miren ahí sus patitas amarradas, está aquí en la avenida, exactamente atrás de los frontones. Dicen que hace cuatro días tenía todavía una bolsa plástica, yo la verdad no me había dado cuenta porque no es un camino que yo tome, pero se le alcanzan a salir sus patitas. No lo he destapado, la verdad no tengo el corazón para hacerlo, pero tampoco tengo corazón para dejarlo aquí, entonces habrá que ver qué show, qué pasó”, menciona en el video.

Luego de haber publicado dicho material, no se supo más sobre ella, no obstante, se apersonó una miembro del colectivo animalista en espera del personal del Centro de Atención Animal y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes al arribar al lugar comenzaron con el aseguramiento del can para iniciar con las actuaciones periciales que determinen la causa de muerte.

Por su parte, el director del Centro de Atención Animal (CAA), Juan Gonzalo Cervantes, explicó en entrevista telefónica a MIMORELIA.COM que al tratarse de un ejemplar faunístico sin vida, las facultades de la dependencia a su cargo se limitan exclusivamente al acompañamiento con los denunciantes.

Será el lunes que se esté formalizando la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que, señalaron, será indispensable la participación de la primera denunciante para agilizar los trámites.

“Siempre se quejan de que las autoridades no hace nada y que Fiscalía no hace nada, pero ellos hacen y toman los elementos que nosotros les demos, ellos no pueden actuar por sí solos, entonces, sin no existe una denuncia, la autoridad no puede proceder”, concluyó.

RYE