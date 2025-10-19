Busca SSM sensibilizar sobre el cáncer de mama mediante Rodada Rosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 95 por ciento de los casos de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo, subrayó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.
Con la Rodada Rosa para sensibilizar a la población sobre el tema que salió desde la Plaza Jardín Morelos, mejor conocido como El Caballito, hasta la Plaza del Carmen, destacó que es fundamental que las mujeres se autoexploren y acudan a las instancias de salud por la exploración y mastografías para una detección temprana de este problema de salud que se da en mujeres mayores de 25 años.
Un promedio de 300 casos son los que se detectan de manera anual en la entidad, dijo, por lo que resaltó que la detección oportuna permite que se acceda a tratamientos que les ayude a combatir este flagelo de salud.
“En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer de mama; el cáncer de mama es el más maligno en las mujeres, por lo que impulsamos el tamizaje, la exploración y mastografías en las unidades fijas y móviles, van 39 mil mastografías este año”, refirió.
La Rodada Rosa reunió no solo a las autoridades, sino a familias completas y pacientes que se atienden en la dependencia de salud, quienes con un mensaje piden a las mujeres tocarse y, ante la detección de cualquier anomalía en las mamás, acudir a las instancias de salud para la detección y referencia médica a las instancias y así, acceder al tratamiento.
Si bien específico que el 99 por ciento de los casos son en mujeres, preciso que también a los hombres les puede dar cáncer de mama, por lo que ellos también tienen que revisarse.
Recordó que el cáncer es multifactorial y puede estar enfocado en la genética, tabaquismo, obesidad, uso prolongado de métodos anticonceptivos sin receta médica, entre otros.
BCT