Busca SSM sensibilizar sobre el cáncer de mama mediante Rodada Rosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 95 por ciento de los casos de cáncer de mama son curables si se detectan a tiempo, subrayó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.

Con la Rodada Rosa para sensibilizar a la población sobre el tema que salió desde la Plaza Jardín Morelos, mejor conocido como El Caballito, hasta la Plaza del Carmen, destacó que es fundamental que las mujeres se autoexploren y acudan a las instancias de salud por la exploración y mastografías para una detección temprana de este problema de salud que se da en mujeres mayores de 25 años.