Busca Infonavit solución a viviendas abandonadas e invadidas; se realiza censo nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) iniciará un censo para conocer el estatus de 850 mil viviendas en México que supuestamente están abandonadas y que fueron habitadas por gente que no son los dueños.

Ver la manera de su recuperación e, inclusive, su regulación sería parte de la estrategia que se plantea desde el instituto, informó el director general, Claudio Romero Oropeza, quien dejó en claro que será un trámite difícil y complicado, toda vez que se tendrá que buscar a los dueños originales y ver si los que actualmente habitan pueden cubrir el adeudo que se tiene para poder quedarse con el hogar.

Sin embargo, dejó en claro que las propuestas que hay sobre la mesa únicamente se tratan de supuestos, toda vez que se tiene que buscar las mejores facilidades para la ciudadanía y que sea acorde a los programas de vivienda que impulsa el Gobierno de México.

En el caso de Michoacán, dijo desconocer el número total de casas abandonadas; hasta el 2018, hace ocho años, se tenía un censo de 2 mil 056 viviendas en estado de abandono, cifra que se cree podría ser mayor.