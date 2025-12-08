Buenas ventas en comercios locales y 27 toneladas de basura registran tras la caravana Coca-Cola en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el evento de la caravana Coca-Cola, las y los comerciantes de la zona Centro de Morelia registraron buenas ventas, particularmente por la afluencia de personas en la ruta, informó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

Durante una entrevista colectiva, la funcionaria municipal detalló que, de acuerdo con cifras municipales, se tuvo una asistencia de más de 350 mil personas, quienes también consumieron en distintos establecimientos de la zona.

En este tenor, la secretaria señaló que lo que pudieron observar es que los locales estaban prácticamente llenos, pero la cifra de la derrama económica se dará a conocer más adelante, pues todavía están esperando el conteo de las y los comerciantes.

Aunado a esto, el edil Alfonso Martínez Alcázar señaló que para este evento se tuvo una muy buena respuesta por parte de la población, pues incluso desde minutos antes del inicio de la caravana, desde el Acueducto hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, estaba completamente lleno.

En este tenor, indicó que estiman que asistieron más de 350 mil personas, lo que se traduciría como más del triple de individuos que suelen acudir al desfile del 30 de septiembre, que es el que suele tener una mayor afluencia.