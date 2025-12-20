Buen clima para salir: sábado despejado en Morelia, con hasta 25 grados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, Morelia registra un clima despejado, con una temperatura máxima de 25 grados Celsius y mínima de 8 grados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte del día se indica que no se prevén lluvias, con una probabilidad del 0%, mientras que el viento se mantiene ligero del oeste, con velocidades de 0 a 5 kilómetros por hora, lo que genera condiciones estables para realizar actividades al aire libre.

El ambiente será templado durante el día y fresco por la mañana y noche, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente en las primeras horas del día.