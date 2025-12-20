Morelia

Buen clima para salir: sábado despejado en Morelia, con hasta 25 grados

En el reporte del día se indica que no se prevén lluvias
Buen clima para salir: sábado despejado en Morelia, con hasta 25 grados
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de diciembre, Morelia registra un clima despejado, con una temperatura máxima de 25 grados Celsius y mínima de 8 grados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte del día se indica que no se prevén lluvias, con una probabilidad del 0%, mientras que el viento se mantiene ligero del oeste, con velocidades de 0 a 5 kilómetros por hora, lo que genera condiciones estables para realizar actividades al aire libre.

El ambiente será templado durante el día y fresco por la mañana y noche, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, especialmente en las primeras horas del día.

CAPTURA DE PANTALLA

Pronóstico para los próximos días en Morelia:

  • Domingo 21 de diciembre: Cielo despejado, máxima de 24°C y mínima de 8°C, sin probabilidad de lluvia.

  • Lunes 22 de diciembre: Condiciones poco nubosas, con temperatura máxima de 24°C y mínima de 8°C, sin lluvias.

  • Martes 23 de diciembre: Cielo poco nuboso, con máxima de 23°C y mínima de 9°C, sin probabilidad de precipitaciones.

CAPTURA DE PANTALLA

SHA

pronóstico del tiempo
clima Morelia
Grid
Morelia hoy

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com