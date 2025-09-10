Brinda Alfonso Martínez certeza jurídica para miles de morelianos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar certeza jurídica a las y los morelianos, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la regularización de terrenos que beneficiará a miles de morelianos ubicados en Ejido La Boruca, Tenencia Morelos; Ampliación Heberto Castillo, Rincón San Juanito Itzícuaro; La Ceja, en el ejido de San Antonio Parangaré; y Ampliación Arboledas de Río Grande, en San José del Cerrito.

En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad un dictamen que faculta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para gestionar el déficit de áreas verdes y equipamiento en favor del municipio, permitiendo la regularización de estos asentamientos humanos.

El Alcalde destacó que esta acción cumple un sueño de dos o tres décadas para las familias que han construido sus hogares y su patrimonio. “Regularizar estos predios significa brindar certeza jurídica, permitiendo a estas familias acceder a créditos, vender, comprar o heredar sus propiedades como cualquier otra”, afirmó Martínez Alcázar.