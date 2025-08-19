Brilla el bosque Cuauhtémoc con nueva iluminación; Alfonso realiza encendido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Bosque Cuauhtémoc, uno de los espacios más emblemáticos de Morelia por su belleza natural y por ser un punto de encuentro para las familias, estrenó nuevas luminarias que brindarán más seguridad y tranquilidad para las miles de personas que diariamente acuden a este lugar.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, encendió el interruptor para poner en marcha las 38 luminarias internas y la renovación de 50 más en la periferia del Bosque.