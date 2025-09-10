Brigadas de Servicios Públicos Municipales intervienen drenes y vialidades de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones orientadas a construir espacios seguros y así evitar riesgos durante la temporada de lluvias, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos intervienen puntos prioritarios de Morelia, retirando basura y desechos que fueron arrastrados por la tormenta reciente.

El titular de la referida secretaría, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de activar las brigadas en cuanto ocurren las lluvias, para atender los reportes ciudadanos y, asimismo, estar presente posteriormente para limpiar los lugares en donde haya basura.