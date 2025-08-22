Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Porque ser bombero es “sacrificios”, “orgullo”, “corazón”, “dedicación”, *anteponer la vida por la de los demás”… Las torretas se hicieron escuchar por diversas calles de Morelia. El Día del Bombero llegó para conmemorar y reconocer la labor de aquellos héroes sin capa que están para atender cualquier tipo de emergencia, sin importar arriesgar su vida.

En moto, camiones, camionetas y ambulancias, los Cuerpos de Bomberos de Michoacán salieron a las calles. Tras la eucaristía en el templo Cristo Rey, los elementos y sus familias se alistaron para mostrar a la población la importancia de su labor.