Morelia

Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile

Catedral fue el escenario para la foto grupal
Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Porque ser bombero es “sacrificios”, “orgullo”, “corazón”, “dedicación”, *anteponer la vida por la de los demás”… Las torretas se hicieron escuchar por diversas calles de Morelia. El Día del Bombero llegó para conmemorar y reconocer la labor de aquellos héroes sin capa que están para atender cualquier tipo de emergencia, sin importar arriesgar su vida.

En moto, camiones, camionetas y ambulancias, los Cuerpos de Bomberos de Michoacán salieron a las calles. Tras la eucaristía en el templo Cristo Rey, los elementos y sus familias se alistaron para mostrar a la población la importancia de su labor.

Tras pasar la avenida Cuautla, el contingente tomó la avenida Francisco I. Madero Poniente y, a la altura de Catedral, fue la primera y única parada del trayecto, donde se recordó a todos los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber.

Al llegar a Las Tarascas, para luego ir a salida a Mil Cumbres y tomar el Libramiento con dirección al Parque Zoológico “Benito Juárez” —en la toma de agua que no funciona—, los bomberos saludaron a la población, quienes con sus aplausos y porras reconocieron la labor de quienes sacrifican su vida.

“De grande, quiero ser como mi papá”, “mi mamá salva vidas” y “él es mi papá, ¡da bombero!”, se escuchaba por parte de los pequeños que acompañaron a sus padres. Muchos de ellos los tomaron de la mano con orgullo y la cabeza en alto por la labor que realizan. Rescatar a la población y a los animalitos forma parte de su labor diaria.

VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
VERÓNICA TORRES
Te puede interesar:
Bomberos arriesgan su vida por proteger a la población: Padre Arturo Cisneros
Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile

RPO

Bomberos
Desfile

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com