Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Porque ser bombero es “sacrificios”, “orgullo”, “corazón”, “dedicación”, *anteponer la vida por la de los demás”… Las torretas se hicieron escuchar por diversas calles de Morelia. El Día del Bombero llegó para conmemorar y reconocer la labor de aquellos héroes sin capa que están para atender cualquier tipo de emergencia, sin importar arriesgar su vida.
En moto, camiones, camionetas y ambulancias, los Cuerpos de Bomberos de Michoacán salieron a las calles. Tras la eucaristía en el templo Cristo Rey, los elementos y sus familias se alistaron para mostrar a la población la importancia de su labor.
Al llegar a Las Tarascas, para luego ir a salida a Mil Cumbres y tomar el Libramiento con dirección al Parque Zoológico “Benito Juárez” —en la toma de agua que no funciona—, los bomberos saludaron a la población, quienes con sus aplausos y porras reconocieron la labor de quienes sacrifican su vida.
“De grande, quiero ser como mi papá”, “mi mamá salva vidas” y “él es mi papá, ¡da bombero!”, se escuchaba por parte de los pequeños que acompañaron a sus padres. Muchos de ellos los tomaron de la mano con orgullo y la cabeza en alto por la labor que realizan. Rescatar a la población y a los animalitos forma parte de su labor diaria.
