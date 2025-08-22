Bomberos: Héroes sin capa y anteponiendo su vida por proteger a los demás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el fuego, los escombros y los incidentes, los Cuerpos de Bomberos mantienen su compromiso con la ciudadanía, su labor de proteger y salvaguardar vidas es fundamental en la sociedad; son los héroes sin capa que exponen su integridad entre llamas y desastres de todo tipo como son naturales, químicos y biológicos.

El 22 de agosto es el Día del Bombero, fecha que recuerda al primer Cuerpo de Bomberos de la República Mexicana que se fundó en el puerto de Veracruz en 1873, pero antes de 1956 esta fecha se conmemoraba el 01 de julio.

Este oficio es esencial en el mundo; el compromiso de aquellos que arriesgan su vida es mayor cuando se impulsa la prevención, el combate y extinción de incendios, además del servicio de emergencias médicas pre hospitalarias, de rescate, y de educación a la ciudadanía para la autoprotección y atención de cualquier tipo de desastres.

Durante un incendio, temblor o cualquier emergencia se cuidan entre sí, son familia, nadie abandona al otro y respetan jerarquías; son héroes sin capa que con entrega y pasión dan su vida por la de alguien más. Todos tienen su historia, unos de alegría, otros de reflexión, y otros más de tristeza, pero todos unidos por la vocación de ayudar.

La capacitación y profesionalización es esencial para poder contar con las habilidades y herramientras de atención. El cuidado, es sustancial para seguir y no perder la vida en algún llamado de emergencia.