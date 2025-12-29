Bomberos de Morelia sofocan dos incendios en domicilios de la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Bomberos Morelia combatieron dos incendios de domicilio en distintos puntos de la capital michoacana, siniestros que únicamente dejaron daños materiales, informaron fuentes de rescate.
El primer hecho ocurrió en las cercanías de la colonia Torreón Nuevo, en la zona norte de la ciudad. En el lugar, una pequeña vivienda de madera ardió en llamas, por lo que los vulcanos intervinieron y lograron sofocar la lumbre.
Posteriormente, en la colonia Carlos Salazar, también un incendio perjudicó un hogar situado en la esquina de la calle Santa Ana Matlán y Avenida Río Grande. El inmueble estaba conformado por dos habitaciones construidas con tabique, madera y láminas.
Para controlar la quemazón, los bomberos tuvieron que realizar un acceso forzado, ya que el portón metálico estaba cerrado, y de esa manera eliminaron el fuego con chorros de agua a presión. El inmueble se encontraba deshabitado. En las labores de apoyo participaron patrulleros municipales.
Finalmente, las autoridades recomendaron a la población no dejar aparatos eléctricos conectados ni veladoras encendidas, así como revisar periódicamente las instalaciones de gas y electricidad para prevenir este tipo de incidentes.
