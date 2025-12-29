Bomberos de Morelia sofocan dos incendios en domicilios de la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Bomberos Morelia combatieron dos incendios de domicilio en distintos puntos de la capital michoacana, siniestros que únicamente dejaron daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El primer hecho ocurrió en las cercanías de la colonia Torreón Nuevo, en la zona norte de la ciudad. En el lugar, una pequeña vivienda de madera ardió en llamas, por lo que los vulcanos intervinieron y lograron sofocar la lumbre.