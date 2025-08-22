Bomberos de Morelia recibirán uniformes nuevos: coordinador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de casi una década, se adquirirán uniformes nuevos para las y los 52 bomberos municipales, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista, el coordinador recordó que desde hace más de nueve años no se realizaba esta adquisición en beneficio del personal de la corporación, quienes atienden distintas emergencias que se registran en la ciudad prácticamente todos los días.

“Estos uniformes son los azules del día, que también son contra fuego, y se contemplan las botas de trabajo y camisolas, sobre el cual va el uniforme de protección de fuego y el chaquetón”, explicó.

Lara Medina señaló que los uniformes serán entregados a las y los 52 bomberos municipales posiblemente el próximo mes, y que la inversión para esta adquisición asciende a casi un millón de pesos, recurso proveniente del Ayuntamiento de Morelia.